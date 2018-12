Sampdoria, i convocati per il Parma: c'è Barreto, out Bereszynski e Regini

Fonte: sampdoria.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultimo allenamento in ottica Parma per la Sampdoria di Marco Giampaolo, che questa mattina si è ritrovata al “Gloriano Mugnaini” per la rifinitura. Al termine della seduta, il mister ha diramato la lista dei 23 convocati per la gara di domani. Riecco in elenco Edgar Barreto, mentre non sono stati inseriti i nomi dello squalificato Bartosz Bereszynski, di Maxime Leverbe e di Vasco Regini, che è tornato oggi in campo a tempo di record con la Primavera.

Portieri: Audero, Belec, Rafael.

Difensori: Andersen, Colley, Ferrari, Murru, Rolando, Sala, Tavares, Tonelli.

Centrocampisti: Barreto, Ekdal, Jankto, Linetty, Praet, Ramírez, Saponara, Vieira.

Attaccanti: Caprari, Defrel, Kownacki, Quagliarella.