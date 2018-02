Sampdoria, i convocati per il Torino: assente l'infortunato Praet

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nessun intoppo durante la rifinitura. Questa mattina, al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco, la Sampdoria ha svolto l’ultimo allenamento in vista della gara di domani, sabato, con il Torino. Il solo Dennis Praet – impegnato nel proprio percorso riabilitativo – non ha partecipato alla seduta diretta da Marco Giampaolo, che per la sfida con i granata ha diramato la seguente lista dei 23 blucerchiati arruolati.

Portieri: Krapikas, Tozzo, Viviano.

Difensori: Andersen, Bereszynski, Ferrari, Murru, Regini, Sala, Silvestre, Strinic, Tomic.

Centrocampisti: Alvarez, Barreto, Capezzi, Linetty, Ramírez, Torreira, Verre.

Attaccanti: Caprari, Kownacki, Quagliarella, Zapata.