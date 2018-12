Sampdoria, i convocati per la Coppa Italia: out in cinque

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine della rifinitura mattutina a Bogliasco – alla quale ha assistito da vivo anche il presidente Massimo Ferrero -, Marco Giampaolo ha reso nota la lista della Sampdoria che prenderanno parte all’impegno di questa sera a Marassi contro la SPAL. In quattro – Edgar Barreto, Nicola Murru, Vasco Regini e Lorenzo Tonelli – hanno lavorato individualmente e non fanno parte dell’elenco dei convocati, così come Emil Audero. Di seguito la lista completa.

Portieri: Belec, Rafael.

Difensori: Andersen, Bereszynski, Colley, Ferrari, Leverbe, Rolando, Sala, Tavares.

Centrocampisti: Ekdal, Jankto, Linetty, Praet, Ramírez, Saponara, Vieira.

Attaccanti: Caprari, Defrel, Kownacki, Quagliarella.