© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Terminato l’allenamento mattutino al “Gloriano Mugnaini” di Bogliasco, Marco Giampaolo ha stilato la lista dei 23 convocati per la gara dell'”Allianz Stadium”. Prima chiamata stagionale per Vasco Regini, che torna in elenco a 160 giorni dall’infortunio al ginocchio patito nell’amichevole estiva contro la Feralpisalò. Tre gli assenti: lo squalificato Joachim Andersen e gli indisponibili Edgar Barreto e Bartosz Bereszynski.

Portieri: Audero, Belec, Rafael.

Difensori: Colley, Ferrari, Leverbe, Murru, Regini, Rolando, Sala, Tavares, Tonelli.

Centrocampisti: Ekdal, Jankto, Linetty, Praet, Ramírez, Saponara, Vieira.

Attaccanti: Caprari, Defrel, Kownacki, Quagliarella.