Sampdoria, i convocati per Udine: out Praet, Regini, Tavares e Caprari

Ultimata la rifinitura mattutina al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco, Marco Giampaolo ha diramato la lista dei convocati per Udinese-Sampdoria, 2.a giornata della Serie A TIM, in programma domani sera, domenica, alla “Dacia Arena” di Udine. Gli assenti in Friuli saranno quattro: lo squalificato Gianluca Caprari e gli infortunati Dennis Praet, Vasco Regini e Júnior Tavares. Di seguito l’elenco dei 23 blucerchiati per l’esordio in campionato.

Portieri: Audero, Belec, Rafael.

Difensori: Andersen, Bereszynski, Colley, Ferrari, Leverbe, Murru, Rolando, Sala, Tonelli.

Centrocampisti: Barreto, Ekdal, Jankto, Linetty, Ramírez, Saponara, Vieira.

Attaccanti: Defrel, Kownacki, Quagliarella, Stijepovic.