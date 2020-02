vedi letture

Sampdoria, il presidente della Federclubs: "Giusto giocare a porte chiuse con l'Hellas Verona"

Vassallo: "Ma si trovi soluzione per compensare i tifosi"

(ANSA) - GENOVA, 26 FEB - "La salute delle persone è prioritaria, sta agli esperti valutare se giocare a porte chiuse sia davvero una soluzione. Se la decisione fosse questa nella gara con il Verona, chiediamo alla Samp di trovare una soluzione anche nella prossima stagione per dare un'agevolazione o comunque una forma di compensazione per i nostri tifosi. E' vero che nel contratto di abbonamento non è previsto un rimborso ma credo che si possa trovare una soluzione per non penalizzare i nostri 20mila abbonati". Lo afferma il presidente della Federclubs blucerchiata, Emanuele Vassallo sulla possibilità che il match di lunedì sera al Ferraris tra Sampdoria e Verona venga giocato a porte chiuse per l'emergenza Coronavirus. (ANSA).