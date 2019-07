Domani amichevole con Pro Patria. Giovedì missione di mercato

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - GENOVA, 23 LUG - Ci sarà anche il presidente Massimo Ferrero a Ponte di Legno per seguire domani la terza amichevole stagionale della Sampdoria che affronterà la Pro Patria (compagine di Lega Pro) sul campo di Temù. Ferrero si fermerà a dormire nella località di montagna, sede del ritiro blucerchiato, e poi giovedì è atteso a Milano in compagnia del direttore sportivo Carlo Osti per alcune operazioni di mercato. In particolare c'è sotto riflettori la cessione del centrocampista belga Dennis Praet che continua a interessare al Milan ma avrebbe ricevuto apprezzamenti anche dall'Inghilterra con i sondaggi di Leicester e Newcastle. La Sampdoria vuole almeno 25 milioni per cedere il 25enne centrocampista della nazionale belga.