Sampdoria, il report dell'allenamento: Defrel e Tavares in gruppo

Riscaldamento tecnico, esercitazioni tattiche, sviluppo delle palle inattive. Questa la scaletta del penultimo allenamento svolto questa mattina dalla Sampdoria in vista della gara di domenica al “Bentegodi” con il ChievoVerona. Grégoire Defrel e Júnior Tavares sono rientrati in gruppo, mentre Joachim Andersen è stato sottoposto a un intenso lavoro aerobico personalizzato sul campo. Terapie, fisioterapie e una seduta specifica in piscina per Nicola Murru.