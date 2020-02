Sampdoria, individuale per Linetty e Thorsby. Solo palestra per Colley

Allenamento mattutino per la Sampdoria in vista della gara interna contro l'Hellas Verona. Dopo una lezione di video-analisi, si legge nel report pubblicato dal sito ufficiale dei blucerchiati, e il riscaldamento, la formazione allenata da Claudio Ranieri si sono affrontati in una partitella a ranghi misti (da 40 minuti complessivi) sul campo 1 del “Mugnaini”. Sul fronte degli indisponibili oltre ad Alex Ferrari, sempre alle prese con il proprio iter post-intervento, non hanno preso parte all’allenamento in gruppo Karol Linetty e Morten Thorsby, impegnati in lavori individuali (anche sul campo 2), e Omar Colley, sottoposto ad una sessione specifica in palestra.