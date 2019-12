Sampdoria, Jankto torna in gruppo. Fisioterapia per Ekdal

Lunedì di lavoro per la Sampdoria di Claudio Ranieri. Dopo la vittoria nel derby di sabato la compagine blucerchiata ha iniziato a preparare l'anticipo di mercoledì contro i campioni d'Italia della Juventus. Per quanto riguarda l'allenamento odierno a Bogliasco, si legge sul report ufficiale del club, i blucerchiati maggiormente impiegati sabato sera, compreso Fabio Quagliarella, hanno svolto una seduta rigenerativa con esercitazioni atletiche e tecniche, lavori personalizzati in palestra prima e dopo il lavoro sul campo 2. Tutti gli altri disponibili, compreso Jakub Jankto, hanno svolto una seduta completa: attivazione atletica, sviluppi tattici e partite a tema. Aggregati i giovani Davide Canovi, Alessandro Casanova, Andreas Chrysostomou, Adam Obert, Marco Pompetti e Robert Veips. Terapie e fisioterapia per Albin Ekdal; Edgar Barreto, Bartosz Bereszynski e Andrea Bertolacci hanno seguito i rispettivi protocolli di recupero agonistico, mentre Federico Bonazzoli ha svolto il programma di recupero atletico.