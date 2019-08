© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mattutino con vista Lazio per la Sampdoria. Dopo una lezione in sala video Eusebio Di Francesco e staff hanno diretto una seduta a base di esercitazioni tecnico-tattiche e sviluppo delle palle inattive. Jakub Jankto è tornato a lavorare in gruppo mentre Fabio Depaoli, squalificato per la Lazio, ha svolto un programma atletico personalizzato. Gonzalo Maroni ha intanto proseguito il proprio iter fisioterapico.