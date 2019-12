Sampdoria-Juventus, i convocati di Sarri: out Bentancur. Pjaca e Perin ok

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Szczesny non parte per Genova, contro la Sampdoria tra i pali della Juventus ci sarà ancora Buffon. Tra i convocati di Sarri ci sono Perin, il giovane Portanova e Pjaca, chiamato dal tecnico bianconero nonostante le diverse alternative presenti in attacco. Di seguito le scelte del tecnico toscano diffuse dai canali ufficiali bianconeri:

Portieri: Pinsoglio, Perin, Buffon.

Difensori: De Sciglio, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral.

Centrocampisti: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Emre Can, Rabiot, Portanova.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Pjaca, Higuain, Bernardeschi.