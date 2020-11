Sampdoria, Keita Balde prosegue il percorso di recupero. Colley ancora a riposo

Sampdoria subito in campo al “Mugnaini” di Bogliasco per preparare il Monday Night in casa del Torino. Dopo la riunione video, Claudio Ranieri e lo staff tecnico hanno diviso la squadra in due gruppi: i blucerchiati che hanno raccolto il maggior minutaggio nel derby di Coppa Italia hanno svolto un lavoro di scarico; per tutti gli altri – compreso Fabio Quagliarella – partitelle e specifico in palestra. Ancora riposo per Omar Colley; Keita Balde prosegue invece il proprio percorso di recupero. Domani, sabato, è in programma un nuovo allenamento mattutino.