Contestazione dei tifosi della Sampdoria sotto la casa di Edoardo Garrone. È successo ieri sera a Genova - come spiega Il Secolo XIX - tanto che l'idea - per i gruppi della Sud, è quella di spostare la protesta più dura da Ferrero a Garrone, appunto. Un clima incandescente che non è degenerato, anche perché la Digos vigilava. Domenica è previsto un corteo che partirà dalla sede della Samp per arrivare al Ferraris.