© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Sampdoria è scesa in campo nel pomeriggio per continuare la preparazione in vista del match di Marassi contro l'Empoli. Marco Giampaolo ha suddiviso la sessione di lavoro in due fasi: la prima differenziata in base al minutaggio dell’ultima partita, quindi una serie di partite a tema su campo ridotto.

Allenamenti individuali - Doppie sedute specifiche programmate invece per Joaquin Andersen e Karol Linetty: piscina al mattino, palestra e campo nel pomeriggio.