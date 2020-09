Sampdoria, lavoro specifico fra campo e palestra per Thorsby: domani partenza per Firenze

vedi letture

Ultimi preparativi per la Sampdoria in vista del match di venerdì sera contro la Fiorentina. La truppa di mister Claudio Ranieri ha svolto una seduta di allenamento mattutina a Bogliasco preceduta da una riunione in sala video. Poi tutti in campo per esercitazioni tattiche finalizzate alla conclusione in porta. Il sito ufficiale della società informa inoltre che Morten Thorsby ha svolto lavoro specifico fra campo e palestra. Per domani è prevista una nuova razione di lavoro alla mattina prima della partenza per il capoluogo toscano.