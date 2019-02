Fonte: sampdoria.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Sampdoria è tornata al lavoro al “Mugnaini” di Bogliasco. Lo ha fatto a due velocità, in due differenti gruppi, come di consueto per la seduta post-partita: da una parte i maggiormente impiegati al “Meazza” contro l’Inter e allenamento completo per tutti gli altri disponibili. Specifico di recupero sul campo per Edgar Barreto e Jakub Jankto, in piscina per Gianluca Caprari, Nicola Murru e Gastón Ramírez.