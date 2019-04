© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Manolo Gabbiadini al posto di Defrel, questa, secondo quanto riportato da Sky, la scelta dell'ultimo minuto di mister Giampaolo in vista della sfida con il Torino. In difesa Bereszyński favorito su Sala per una maglia da titolare, in mezzo al campo c'è Vieira in cabina di regia.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszyński, Andersen, Colley, Murru; Praet, Vieira, Linetty; Saponara; Gabbiadini, Quagliarella.