Non ci sarà Karol Linetty per la sfida del Bentegodi tra Hellas Verona e Sampdoria. A confermarlo, nella conferenza stampa della vigilia, anche l'allenatore blucerchiato Eusebio Di Francesco: "Ha avuto uno stiramento. Si è fatto male all'adduttore calciando in porta".

