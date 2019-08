© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ripresa a due velocità per la Sampdoria dopo la vittoria in Coppa Italia e prima dell’esordio ufficiale in campionato, domenica sera al “Ferraris” con la Lazio. Nel pomeriggio, sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco, Eusebio Di Francesco ha diviso la squadra in due gruppi: i maggiormente impiegati a Crotone hanno svolto un lavoro di recupero atletico, per tutti gli altri invece allenamento completo a livello tecnico-tattico su spazi ridotti.

Recupero. Gonzalo Maroni, reduce dal trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra rimediato allo “Scida”, ha già avviato il programma di recupero a base di terapie e fisioterapia. Domani, mercoledì, è in scaletta una doppia seduta.