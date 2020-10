Sampdoria, metà allenamento in gruppo per Candreva. Ekdal ha lavorato a parte

vedi letture

Meno due al derby della Lanterna. A Bogliasco la Sampdoria si è allenata ancora divisa in due gruppi, ma dopo una messa in azione collettiva. Secondo quanto disposto da Claudio Ranieri e dallo staff, alcuni calciatori sono stati impegnati in un’esercitazione per lo sviluppo della fase offensiva e di tiri in porta; altri, invece, hanno svolto una serie di partite a tema.

Per Antonio Candreva metà seduta con la squadra e metà di specifico sul campo. Albin Ekdal, dopo una prima fase con il gruppo, ha effettuato dei lavori rigenerativi. Individuale di recupero per Manolo Gabbiadini.