Sampdoria-Milan, i convocati di Pioli: oltre a Ibrahimovic e Kjaer, out anche Bennacer

Dopo il successo casalingo contro la Fiorentina, il Milan riprende il filo in Serie A contro la Sampdoria. Con Mister Pioli in panchina ma con qualche assenza a cui ovviare: sono cinque le assenze, tre delle quali piuttosto pesanti. Pioli, infatti, dovrà fare a meno di giocatori come Kjaer, Bennacer e Ibrahimovic. Fuori dai convocati anche Musacchio e Leao. Ecco la lista dei convocati rossoneri per la sfida delle 20.45 di oggi a Marassi:

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

Difensori: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli.

Centrocampisti: Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Mionić, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Colombo, Maldini, Rebić.