Sampdoria-Milan, moviola Gazzetta: "Murru su Piatek da rigore"

Qualche decisione di Daniele Orsato nel corso di Sampdoria-Milan ha fatto discutere e protestare i tifosi di fede rossonera. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’intervento nel finale di Murru su Piatek era da rigore. In scivolata - si legge - l’esterno della Samp tocca (appena) la palla, che però resta nella disponibilità dell’attaccante polacco. Ci stava il penalty, ma Orsato - richiamato alla review - evidentemente non era di questa opinione. Giusto, invece, non concedere il tiro dagli undici metri al Milan nel primo tempo per il presunto mani di Praet in area di rigore. Il rimpallo sul braccio c’è, ma sembra del tutto fortuito. E oltretutto il giocatore della Samp è in posizione davvero ravvicinata.