Sampdoria, niente riposo: domani a Bogliasco al via la preparazione per la Fiorentina

Niente riposo per la Sampdoria. Dopo il ko subito contro il Benevento, Claudio Ranieri ha convocato la formazione blucerchiata per domani, domenica, a Bogliasco per cominciare la preparazione in vista della sfida che porterà la Samp al match contro la Fiorentina, venerdì sera al Franchi.