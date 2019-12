Ferrari infortunato, a giorni decisione su eventuale intervento

(ANSA) - GENOVA, 28 DIC - Alla Samp si aspetta ancora qualche giorno per decidere se sottoporre ad intervento chirurgico il difensore Alex Ferrari che ieri si è fatto male in allenamento a Bogliasco. Il calciatore si è fatto male al ginocchio destro - trauma distorsivo con lesione del crociato anteriore - ma solo nei primi giorni del 2020 sarà presa una decisione sulle cure. Intanto, sul fronte del mercato, possibili ad inizio settimana nuovi contatti con la Spal per l'attaccante Petagna: la pedina di scambio può essere Caprari che piace anche a Sassuolo (dove interessa l'ex Defrel), Parma e Torino. (ANSA).