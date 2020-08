Sampdoria, oggi doppia seduta a Bogliasco: si rivede Ramirez, visita a sorpresa di Linetty

vedi letture

Di seguito il report odierno a proposito del ritiro pre-stagionale della Sampdoria, agli ordini di mister Claudio Ranieri:

Domenica ventosa in quel di Bogliasco, dove la Sampdoria ha proseguito la sua settimana di allenamenti con una doppia seduta. I blucerchiati di Claudio Ranieri nel corso della mattinata hanno lavorato tra torelli, esercitazioni tecniche e partitine a campo ridotto con le porticine. Nel pomeriggio, invece, sessione focalizzata sulla parte atletica e la corsa, senza pallone.

Niente pomeridiano per il polacco Bartosz Bereszynski, che è partito per raggiungere il ritiro della propria nazionale; come lo sloveno Vid Belec e i due norvegesi Kristoffer Askildsen e Morten Thorsby, tutti già assenti per il turno mattutino. Si è rivisto al Poggio invece Gastón Ramírez, alle prese con le prime fatiche sul campo. Piacevole sorpresa un po’ per tutti, la comparsata di Karol Linetty, venuto a salutare gli ex-compagni. Domani, lunedì, si replica: ancora doppio.