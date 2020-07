Sampdoria, oggi la ripresa in vista del Milan: lavoro individuale per cinque giocatori

La ripresa della Sampdoria in chiave Milan a Bogliasco si è svolta come di consueto con il gruppo diviso in due. Da un lato chi è stato più impiegato ieri sera a Torino, dall'altro tutti gli altri disponibili. Se i primi hanno fatto un lavoro rigenerativo, i secondi hanno sostenuto una seduta integrale. Cinque i giocatori che si sono allenati individualmente: Bartosz Bereszynski (terapie e fisioterapia), Federico Bonazzoli (terapie e individuale specifico), Julian Chabot (terapie e fisioterapia), Felice D’Amico (terapie e fisioterapia) e Albin Ekdal (programma di recupero agonistico). Domani, martedì, per la Sampdoria è in agenda un singolo appuntamento mattutino al “Gloriano Mugnaini”.