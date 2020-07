Sampdoria, oggi la ripresa in vista della Juve: le condizioni di Ekdal e Bonazzoli

vedi letture

La Sampdoria in vista della Juventus ha ripreso divisa in due gruppi questa mattina a Bogliasco. Dopo una prima fase tutti insieme, i calciatori maggiormente utilizzati mercoledì sera hanno svolto un lavoro aerobico rigenerativo; tutti gli altri disponibili, invece, si sono dedicati a lavori sullo sviluppo della forza, esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle a tema in spazio ridotto. Terapie e fisioterapia per Albin Ekdal (confermata la distorsione alla caviglia destra) e Felice D’Amico (microfrattura al piede destro). Programma individuale specifico per Federico Bonazzoli (contusione all’anca destra). Domani, sabato, appuntamento in mattinata al “Gloriano Mugnaini” per avvicinarsi alla partita contro la Juventus.