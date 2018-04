Sampdoria, Osti: "Torreira ha una clausola rescissoria da 25 milioni"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A Premium Sport, prima del match della Lazio, parla il direttore sportivo della Sampdoria, Carlo Osti: "La Lazio è una grandissima squadra, mancano cinque partite, c'è ancora tanto da scrivere. Con il primo caldo si farà sentire anche la stanchezza dei precedenti impegni. La Lazio può mettere in difficoltà chiunque, ma noi ci faremo trovare pronti. Noi teniamo accesa la fiammella della speranza per sognare un piazzamento in Europa. Troppi gol subiti? Beh, per pensare in grande dobbiamo cercare di essere sempre più equilibrati. Dobbiamo migliorare su questo. Giampaolo? Ha trovato una precisa collocazione alla Sampdoria, qui lavora con tranquillità, attraverso la valorizzazione dei giovani. Lui è contento di allenare la Samp e di vivere a Genova. Noi siamo contenti di lui, speriamo che le cose vadano avanti per lungo tempo. Torreira e Praet nel mirino delle big? Beh, prima pensiamo a terminare la stagione, oggi abbiamo una gara delicata, poi ne avremo modo di parlare in lungo e in largo. Torreira, in particolare, ha una clausola rescissoria (25 milioni di euro). Ci sono diversi estimatori, valuteremo a fine stagione".