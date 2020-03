Sampdoria, partitella 11 vs 11. Quattro i giocatori assenti dal campo

In attesa di sapere contro quale squadra giocherà la prossima gara di campionato la Sampdoria continua la preparazione a Bogliasco. In mattinata sul campo 1, si legge sul sito ufficiale dei blucerchiati - è andata in scena una partita 11 contro 11, alla quale oltre a Edgar Barreto (palestra) e Lorenzo Tonelli (individuale sul campo 2), non hanno partecipato Karol Linetty e Gastón Ramírez, esentati dalla seconda parte d’allenamento per svolgere programmi individuali. Alex Ferrari prosegue intanto il proprio recupero post-intervento.