Allenamento mattutino per la Sampdoria di Claudio Ranieri nel penultimo giorno del 2019. Percorsi atletici neuromuscolari, esercitazioni tecniche, prove tattiche, mini torneo con 4 squadre su spazi ristretti. Questo il menù, pubblicato dal sito ufficiale del club ligure, della formazione blucerchiata.

Sul fronte dei giocatori Bartosz Bereszynski e Federico Bonazzoli hanno svolto in gruppo le prime tre fasi della seduta per dedicarsi, in seguito, a un lavoro specifico per il miglioramento della condizione. Allenamenti singoli, in campo e in palestra, per Fabio Depaoli, Albin Ekdal e Nicola Murru; percorsi di recupero agonistico per Edgar Barreto e Andrea Bertolacci; riposo per Alex Ferrari.