Sampdoria, percorsi fisioterapici per Barreto e Quagliarella

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultime sulla Sampdoria, riportate dal sito ufficiale dei doriani. Attivazione a secco, lavoro di forza integrata, esercitazioni fisiche in spazi ridotti. Questa la tabella di marcia seguita nel pomeriggio dalla Sampdoria, ancora priva di otto nazionali (Joachim Andersen, Vid Belec, Gian Marco Ferrari, Dawid Kownacki, Gastón Ramírez, Ivan Strinic, Lucas Torreira e Duván Zapata). In gruppo al “Mugnaini”, oltre ai Primavera Yassin Ejjaki, Gergely Hutvagner e Andrea Tessiore, si è rivisto Karol Linetty.

Sul fronte dei singoli Edgar Barreto e Fabio Quagliarella hanno seguito percorsi fisioterapici individuali e sedute in piscina mentre Bartosz Bereszynski ha continuato il proprio iter tra palestra ed esercizi tecnico-aerobici sul campo 2 del centro sportivo di Bogliasco.

Domani, mercoledì, è in agenda il terzo allenamento pomeridiano consecutivo al termine del quale la squadra farà rotta all’Istituto “Gaslini” per la tradizionale visita di Pasqua. L’arrivo del pullman è previsto intorno alle ore 18.00; non sono in programma attività di comunicazione non riconducibili direttamente all’evento.