Riscaldamento atletico, sviluppi tattici difensivi e offensivi, conclusioni in porta. Questo il programma svolto dalla squadra in mattinata al centro sportivo “Mugnaini” agli ordini di Claudio Ranieri e dello staff. Tutti i calciatori disponibili hanno partecipato alla seduta, che Omar Colley ha chiuso in leggero anticipo rispetto ai compagni, a causa di un raffreddore retaggio del leggero stato febbrile di giovedì. Intenso lavoro personalizzato sul campo per Edgar Barreto e Andrea Bertolacci che stanno ultimando i recuperi dai rispettivi infortuni. Domani, domenica, sempre in mattinata è prevista la rifinitura, al termina della quale verrà diramata la lista dei convocati per la trasferta di Milano, dove lunedì 6 gennaio è in programma Milan-Sampdoria.