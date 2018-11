Sampdoria, personalizzato per Regini e Rolando. Terapie per Barreto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ancora un’intera giornata al centro sportivo Mugnaini per Marco Giampaolo, il suo staff e tutto il personale a disposizione dei blucerchiati. La squadra è stata infatti suddivisa in due gruppi, per reparti, che si sono allenati il primo in mattinata e il secondo nel pomeriggio. Per tutti i disponibili, dopo il riscaldamento, esercitazioni tecnico-tattiche finalizzate alla preparazione della gara con la Roma. Personalizzato sul campo per Vasco Regini e Gabriele Rolando. Terapie e fisioterapia per Edgar Barreto.