Sampdoria, prima seduta in blucerchiato per Saponara e Tonelli

Fonte: sampdoria.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima in blucerchiato per Riccardo Saponara e Lorenzo Tonelli. Dopo aver sostenuto le visite mediche di rito, i due ultimi arrivati hanno svolto in mattinata il primo allenamento agli ordini di Marco Giampaolo, che hanno entrambi riabbracciato dopo la comune esperienza a Empoli. Gastón Ramírez ha regolarmente lavorato con il gruppo nel corso della seduta a base di riscaldamento fisico e tecnico, esercitazioni atletiche con palla, partitella finale, alla quale sono stati aggregati i giovani Simone Giordano e Daouda Peeters. Nicola Murru ha seguito un programma individuale sul campo mentre Dennis Praet ha diviso il proprio lavoro riabilitativo tra palestra e piscina. Iter di recupero anche per Vasco Regini. Domani, mercoledì, lo staff ha fissato una doppia sessione.