Sampdoria, primo allenamento in gruppo per Tonelli. A Bogliasco si rivede Belec

Domenica per la Sampdoria è in programma la trasferta in quel di Parma e oggi dal centro sportivo di Bogliasco arriva una buona notizia. Mentre i giocatori impegnati ieri contro il Cagliari hanno sostenuto una seduta rigenerativa, Lorenzo Tonelli si è allenato sul campo per la prima volta con il resto del gruppo dopo l’infortunio al ginocchio destro e sempre più vicino al rientro.

Per quanto riguarda le altre situazioni programma individuale di recupero agonistico sul campo per Ronaldo Vieira. Al Poggio si è rivisto come previsto anche il portiere Vid Belec, rientrato dal prestito all’APOEL ma che non potrà essere utilizzato nelle restanti gare della stagione in corso. Domani, venerdì, è in agenda un nuovo allenamento mattutino.