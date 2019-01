© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ancora due gruppi per la Sampdoria, impegnata al “Mugnaini” di Bogliasco nel secondo allenamento della settimana che porta all’anticipo con l’Udinese. Dopo la riunione tecnica, Marco Giampaolo e lo staff hanno suddiviso i disponibili in base ai minutaggi accumulati nelle gare con Milan e Fiorentina: lavoro rigenerativo sul campo 2 per i più impiegati e per Karol Linetty; seduta completa sul campo 1 per il resto della rosa, rinforzata numericamente dai Primavera Leonardo Benedetti, Daouda Peeters e Jamie Yayi Mpie. Programmi individuali per Nicola Murru, Jacopo Sala e Lorenzo Tonelli; iter di recupero per Edgar Barreto. Domani, mercoledì, i blucerchiati sosterranno una doppia sessione.