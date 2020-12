Sampdoria: Quagliarella sfida il Milan e la tradizione negativa

Per attaccante Samp solo due gol in carriera a rossoneri

(ANSA) - GENOVA, 05 DIC - Fabio Quagliarella e il Milan, può essere anche questa una sfida nel match che questa sera vedrà di fronte Sampdoria e rossoneri al Luigi Ferraris. L'attaccante campano ha avuto un avvio scoppiettante in campionato con cinque reti all'attivo ma nella sua carriera il Milan è stato tradizionalmente un avversario molto ostico a cui fare gol. Il capitano doriano ha incontrato 26 volte il Milan (avversario più affrontato in carriera) ma i gol segnati sono stati solamente due. Domani sera c'è un'occasione importante per il bomber blucerchiato che vuole trascinare la Sampdoria ad un successo che manca dal 24 ottobre (3-1) con l'Atalanta. Ranieri ha ancora qualche incertezza sulla formazione: Gabbiadini è in vantaggio per affiancare Quagliarella ma c'è anche l'idea di continuare sulla strada del 4-4-1-1 con la possibilità di spostare Candreva in avanti come 'elastico' tra centrocampo e attacco: a quel punto sulla fascia destra giocherebbe Jankto con Damsgaard dalla parte opposta. (ANSA).