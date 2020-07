Sampdoria, Ramirez colpito duro alla Dacia Arena: oggi solo terapie e fisioterapia per lui

Rientrata nella notte dalla trasferta in “Friuli”, la Sampdoria si è già ritrovata a Bogliasco, dove ha ripreso gli allenamenti divisa in due gruppi. I più impiegati contro l’Udinese hanno sostenuto una seduta di lavoro rigenerante, per gli altri sessione completa tra esercitazioni atletiche e partitella. Gastón Ramírez, colpito duro alla caviglia sinistra alla “Dacia Arena”, si è sottoposto a terapie e fisioterapia. Ancora individuale per Lorenzo Tonelli e Ronaldo Vieira. Domani, martedì, appuntamento pomeridiano al “Gloriano Mugnaini”. Lo riporta il sito ufficiale dei blucerchiati.