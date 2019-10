Sampdoria, Ramirez e Thorsby tornano a lavorare col gruppo

Fonte: sampdoria.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mercoledì di doppio per la Sampdoria nella settimana di sosta del campionato. In mattinata il preparatore atletico Massimo Catalano ha diretto una seduta a base di forza in palestra con trasformazione sotto forma di esercitazioni atletiche basate sulla rapidità e i cambi di direzione. Nel pomeriggio, invece, lavoro “a tutta palla” sotto la pioggia del campo 1 del “Mugnaini”: Angelo Palombo, coadiuvato da Sergio Spalla e dal preparatore dei portieri Daniele Battara, ha fatto svolgere ai blucerchiati esercitazioni tecnico-tattiche e un torneo di partitelle a tema su campo ridotto.

Singoli. Sul fronte dei singoli Morten Thorsby è ritornato a lavorare in gruppo al pari del rientrante Gastón Ramírez mentre Gonzalo Maroni ha proseguito nella sua tabella di recupero agonistico sul campo, in parte in solitaria e in parte con la squadra. Karol Linetty è stato infine sottoposto a terapie e fisioterapia da parte dello staff medico-riabilitativo.

Aggregati. Assenti i nazionali Bartosz Bereszynski, Julian Chabot, Omar Colley, Albin Ekdal e Jakub Jankto, hanno completato la rosa 5 aggregati dalla Primavera: Lorenzo Avogadri, Mohamed Bahlouli, Davide Canovi, Tommaso Maggioni e Lorenzo Sabattini. Domani, giovedì, unica sessione al mattino.