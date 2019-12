Tifosi mobilitati, raduno sotto hotel squadra per incoraggiarla

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - GENOVA, 10 DIC - Allarme in casa Sampdoria per l'attacco di febbre che ha colpito Gaston Ramirez: si teme che il giocatore non possa farcela per il derby di sabato sera contro il Genoa. Intanto i tifosi hanno fissato per venerdì prossimo un appuntamento importante verso la stracittadina: alle 19 tutti sotto l'hotel in Corso Europa nel levante genovese, sede del ritiro blucerchiato, per la consueta adunata della vigilia per caricare la Sampdoria. (ANSA).