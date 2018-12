Sampdoria, ripresa la preparazione: Bereszynski ancora a parte

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Sampdoria si è rimessa in moto. Sotto il sole del “Mugnaini” di Bogliasco, come di consueto alla ripresa dei lavori, Marco Giampaolo ha diviso la squadra in due gruppi: allenamento rigenerante in campo per i calciatori maggiormente impiegati con il Parma; forza in palestra e trasformazione con esercitazioni tecnico-tattiche per tutti gli altri disponibili, compresi i Primavera Mohammed Bahlouli, Yassin Ejjaki e Jamie Yayi Mpie. Seduta individuale per Bartosz Bereszynski, che ha intrapreso il percorso di recupero agonistico in acqua.