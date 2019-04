Sampdoria, rissa sfiorata tra Ferrero e alcuni tifosi che lo contestavano

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rissa sfiorata al termine di Sampdoria-Lazio tra il presidente Massimo Ferrero ed alcuni tifosi doriani presenti nel settore "Distinti" dello stadio Ferraris. Il patron blucerchiato ha avuto una violenta discussione dopo essere stato offeso in seguito alla pesante sconfitta in chiave europea subita dagli uomini di Giampaolo. Solo l'intervento delle guardie del corpo hanno evitato il peggio, con il numero uno della società che ha preso la via del tunnel che porta agli spogliatoi senza venire a contatto con chi lo contestava. A riportarlo è Tuttosport.