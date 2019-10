Sampdoria-Roma, i convocati di Fonseca: Dzeko c'è, torna Perotti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fonseca scioglie le riserve dopo le parole in conferenza stampa e in vista della sfida contro la Sampdoria convoca anche Edin Dzeko che, in caso di presenza in campo, dovrà indossare la mascherina protettiva dopo l'operazione allo zigomo. Torna a disposizione anche Perotti che dopo cinque mesi avrà la possibilità di ritornare quanto meno in panchina. Di seguito la lista completa dei convocati per la trasferta di Genova:

Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante

Difensori: Juan Jesus, Smalling, Kolarov, Cetin, Santon, Fazio, Mancini, Florenzi, Spinazzola

Centrocampisti: Cristante, Perotti, Veretout, Zaniolo, Pastore

Attaccanti: Dzeko, Kalinic, Antonucci, Kluivert