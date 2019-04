Niente convocazione per Santon e Perotti dopo gli infortuni subiti durante la partita contro la Fiorentina. Non recupera Pastore, mentre torna tra i convocati El Shaarawy. Ecco la lista diramata dal tecnico della Roma Ranieri in vista del match contro la Sampdoria:

Portieri: Olsen, Fuzato, Mirante

Difensori: Karsdorp, Juan Jesus, Kolarov, Marcano, Fazio, Manolas

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, De Rossi, Zaniolo, Nzonzi, Riccardi

Attaccanti: Dzeko, Schick, Cengiz Under, Kluivert, El Shaarawy