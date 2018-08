Sampdoria, Saponara la mossa a sorpresa di Giampaolo contro il Napoli

Riccardo Saponara potrebbe essere la mossa a sorpresa di Marco Giampaolo contro il Napoli. L’ex giocatore della Fiorentina ha avuto un ottimo impatto in blucerchiato. La Samp per lui rappresenta una grande occasione di rilancio dopo la deludente stagione viola. Quanto potrebbe essere utile alla Samp lo si è già visto contro l’Udinese quando è entrato al posto di Ramirez. Nella mezz’ora in cui è rimasto in campo Saponara si reso molto più pericoloso dell’uruguaiano, sfruttando i maggiori spazi concessi dall’Udinese. I prossimi giorni saranno decisivi per capire le scelte di Giampaolo in vista della sfida contro il Napoli. Se Caprari è in netto vantaggio su Defrel, Saponara parte ancora indietro rispetto a Ramirez. Ma da qui a domenica le gerarchie potrebbero cambiare. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.