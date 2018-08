Sampdoria, Saponara scala posizioni: pronto l'esordio da titolare

Dopo i 10 minuti giocati nell'prima partita di campionato persa per 1-0 contro l'Udinese, Riccardo Saponara è pronto per sostituire Ramirez tra i titolari di Marco Giampaolo. L'ultimo acquisto del mercato blucerchiato si è inserito bene e ora è pronto per scendere in campo e provare a cambiare l'inerzia di questo avvio col freno a mano tirato. A riportarlo è Tuttosport.