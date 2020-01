© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In vista del match di domani contro la Sampdoria, 21esima giornata di Serie A TIM in programma allo Stadio Ferraris alle ore 15, mister Roberto De Zerbi ha convocato i seguenti calciatori. Convocati, ma non disponibili, Marlon e Defrel, assente invece Duncan.

Portieri: Consigli, Pegolo, Turati.

Difensore: Marlon*, Rogerio, Peluso, Muldur, Romagna, Toljan, Piccinini, Kyriakopoulos.

Centrocampisti: Magnanelli, Djuricic, Obiang, Traoré, Bourabia, Locatelli.

Attaccanti: Boga, Caputo, Defrel*, Raspadori, Berardi.

* Aggregato ma non a disposizione per il match