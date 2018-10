Sampdoria-Sassuolo, le formazioni ufficiali: c'è Ramirez da trequartista

Eurorivali - Tottenham fa suo il derby. E trova un Lamela mai così in forma

Barcellona, non sarà necessario l'intervento chirurgico per Messi

Eurorivali - PSG, un ex Crotone contribuisce alla sequenza record

Eurorivali - R.Madrid, col Plzen con Lopetegui. In attesa del nuovo tecnico

Eurorivali - Manchester United, Martial risolve (per ora) i problemi di Mou

QPR, ha firmato Rowan: era in prova al Livorno

Eurorivali - Young Boys, come frenare e rimanere a +10 sulle inseguitrici

Arsenal, Lacazette: "Non c'è competizione con Aubameyang"

Eurorivali - Dudelange in risalita. Grazie a Ibrahimovic

Chelsea, tutti con Hazard: un fan ha speso 7mila sterline per uno striscione

