Sampdoria, seduta mattutina al Mugnaini: si rivede Murillo dopo il permesso speciale

Seduta asciutta per i blucerchiati malgrado le avverse previsioni meteo, come riporta il sito ufficiale del club. Risparmiata dalla pioggia che si è abbattuta sulla Liguria in queste ore, la Sampdoria ha svolto sul prato superiore del “Mugnani” un allenamento a base di esercitazioni tecnico-tattiche (con la palla) e atletiche (cambi di direzione tra i paletti). A Bogliasco si è rivisto Jeison Murillo, subito alle prese con un programma individuale tra campo e palestra (il difensore aveva ricevuto un permesso speciale fino al 31 agosto per ragioni di mercato). Domani, domenica, Claudio Ranieri e staff hanno messo un doppio in agenda.